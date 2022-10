Cebolinha marca pela 1ª vez no Maracanã e Flamengo vence o Atlético-MG

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo teve uma noite perfeita no Maracanã, no final de semana que antecede a decisão da Copa do Brasil. Com os titulares preservados para o duelo com o Corinthians, na quarta-feira (19), os reservas do time carioca venceram o Atlético-MG, por 1 a 0, com gol de Everton Cebolinha, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Flamengo no Maracanã.

Mais do que o gol, Cebolinha teve sua melhor atuação desde quando chegou ao clube carioca. O atacante rubro-negro distribuiu dribles, ganhou dividas e levantou a torcida. Substituído no fim da partida, Cebolinha foi bastante aplaudido e mostrou para Dorival Júnior que é sim uma opção importante para o confronto com o Corinthians.

Com o triunfo, o Flamengo assumiu a terceira colocação no Brasileiro. Por coincidência, o Rubro-Negro superou justamente o Corinthians, que não jogou neste sábado, diante do Goiás. Já o Atlético conta os dias para o término da temporada. O atual campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil acumular derrotas em 2022 e corre sério risco de nem sequer se classificar para a Libertadores do ano que vem.

FLAMENGO

Santos, Varela, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; João Gomes, Matheuzinho e Victor Hugo (Daniel Cabral); Marinho (Werton), Cebolinha (Igor Jesus) e Matheus França (Mateusão). T.: Dorival Júnior.

ATLÉTICO-MG

Everson, Guga (Mariano), Nathan Silva, Alonso e Dodô; Allan, Otávio (Ademir), Zaracho e Nacho Fernández (Vargas); Keno (Pavón) e Hulk (Alan Kardec). T.: Cuca.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA) e Thiaggo Americano Labes

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Victor Hugo, Matheus França, Santos e Fabrício Bruno (FLA)

Gol: Cebolinha aos 37 minutos do primeiro tempo