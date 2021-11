Ceará vence por 2 a 1 e deixa Sport em situação complicada no Z4

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará venceu por 2 a 1 o Sport na noite deste domingo (14), na Arena Castelão, em partida válida pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Vina e Marlon para os donos da casa, enquanto Mikael descontou para o clube rubro-negro.

Com a vitória o Ceará se mantém na 10ª posição, com 42 pontos somados. Já o Sport termina sua participação na rodada novamente na zona de rebaixamento, com 30 pontos e na 18ª posição.

Na próxima rodada o Ceará entra em campo para disputar o clássico diante do Fortaleza, na quarta-feira (14), às 19h, na Arena Castelão. No dia seguinte, o Sport recebe o Bahia, às 21h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Artilheiro da equipe com 7 gols e responsável por 35% dos marcados pelo time no campeonato, Mikael tentou, mas não conseguiu resolver o jogo para o Sport. O centroavante de apenas 22 anos insistiu e conseguiu marcar o gol do empate na Arena Castelão depois de inúmeras tentativas, mas a equipe acabou derrotada após um vacilo da defesa.

Hernandes não participou dos 90 minutos de jogo. O volante foi pouco efetivo nas jogadas da equipe e pouco acionado pelo meio do campo, dando espaço para o Ceará avançar em algumas oportunidades e dando mais trabalho para o companheiro Zé Welison que precisou se desdobrar em dois. Ele também falhou e deu espaço para o segundo gol da equipe cearense no jogo.

Vina tem voltado a ser o jogador que a torcida gosta de ver e com o gol marcado diante do Sport se isolou na artilharia do Ceará na temporada, com 9 assinalados.

Além de decidir o jogo deste domingo, tem sido eficiente na luta do Ceará para terminar entre os 10 primeiros, a exemplo do gol de, pênalti na vitória contra o Fluminense na 29ª rodada e no cruzamento para Messias que resultou na vitória contra o Cuiabá na 30ª.

O time cearense apresentou uma marcação espaçada dando inúmeras chances ao Sport para finalizar, mas que não foram aproveitadas. Depois que abriu o placar aos 8 minutos, o Ceará começou a administrar o resultado e valorizar sua posição no campo de ataque.

Na volta para a segunda etapa o time até tentou sair mais para o ataque, mas assim como no primeiro tempo não conseguiu finalizar muitas vezes e acabou sofrendo o gol do empate em uma falha defensiva, mas se recuperou e garantiu a vitória com o primeiro gol de Marlon com a camisa do time.

Apesar da derrota e de ter saído atrás do placar, o Sport mandou no jogo e conseguiu 4 finalizações em 6 minutos no primeiro tempo, mas o gol sofrido aos 8 esfriou os ânimos da equipe recifense que, embora tenha aparecido para finalizar outras vezes, não conseguia acertar o gol no primeiro tempo.

Na volta para a segunda etapa, o técnico Gustavo Florentín corrigiu alguns erros de posicionamento no meio de campo e pediu mais valorização do toque de bola da equipe. As mudanças deram resultado e o time conseguiu empatar o placar, mas cedeu ao empate após uma falha de Hernanes.

Everton Felipe cobrou escanteio aos 39 e acabou dando dois toques. O árbitro Marcelo de Lima Henrique marcou tiro livre e coube ao goleiro João Ricardo reiniciar a partida com cobrança de falta no local.

O Sport pressionou o Ceará mas coube aos donos da casa abrir o placar aos 8 minutos na primeira e única finalização do time na primeira etapa. O Sport atacou aos 32, 36 e 37, mas sem resultados. Na volta para o segundo tempo, Mikael empatou aos 15 e Marlon colocou o Ceará em vantagem mais uma vez aos 33.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz e Márcia Bezerra Lopes

Cartões amarelos: Jael (CEA), Rafael Thyere (SPO)

Gols: Vina (CEA), aos 8min do 1º tempo; Mikael (SPO), aos 15min do 2º tempo; Marlon (CEA), aos 35min do 2º tempo

CEARÁ

João Ricardo, Igor (Gabriel Dias), Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho (William Oliveira), Marlon, Lima (Rick), Vina, Mendoza e Jael (Cléber). T.: Tiago Nunes.

SPORT

Maílson, Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander, Marcão Silva, José Welison, Hernanes, Everton Felipe (Luciano Juba), Paulinho Moccelin e Mikael. T.: Gustavo Florentín.