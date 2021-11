Ceará vence o Cuiabá em casa e chega à primeira metade da tabela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol de cabeça do zagueiro Messias, o Ceará venceu o Cuiabá no Castelão, neste domingo (7), pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. O resultado colocou o Vozão na primeira parte da tabela. O time agora ocupa a décima colocação, atrás justamente do Ceará, ambos com 39 pontos.

O próximo compromisso do Ceará é na quarta-feira (10) contra o Athetico, em Curitiba. Já o Cuiabá volta a jogar somente no sábado (13), contra o Corinthians.

Pela primeira vez no campeonato, o Ceará conseguiu embalar uma sequência de duas vitórias consecutivas. O momento para isso acontecer não podia ser melhor, dado que o resultado ajudou o Vozão a ficar mais afastado da zona de rebaixamento.

O Cuiabá parecia ter largado com mais vontade, tendo duas boas oportunidades logo no começo do jogo, com Jenison e Pepê arriscando em chutes de fora da área. Contudo, o Ceará conseguiu crescer na partida e comandar as ações ofensivas, mas sempre parando no goleiro Walter.

Com dois minutos do segundo tempo, após escanteio batido por Vina, o zagueiro Messias subiu mais alto que Pepê e abriu o placar para o Ceará. Aos 33, Heber Roberto Lopes foi ao VAR para confirmar uma falta de Paulão em Cleber, decretando então o pênalti para o Ceará. O próprio Cleber foi para a cobrança, mas Walter pulou certo no canto direito e fez a defesa.

Acidente

De acordo com o ENM, um torcedor do Ceará caiu da arquibancada do Castelão, após tentar passar de um setor para o outro. Júlio César Sousa da Silva foi prontamente socorrido, passa bem e foi conduzido até uma unidade de saúde para acompanhamento.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 CUIABÁ

Competição: Campeonato Brasileiro (30ª rodada)

Data: 07 de novembro de 2021, domingo

Hora: 20h30, de Brasília

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (MG)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Jael e Luiz Otávio (Ceará); Rafael Elias (Cuiabá)

Gols: Messias (CEA) aos 2 minutos do segundo tempo.

CEARÁ

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral (William Oliveira) e Vina (Marllon); Mendoza (Lima), Erick (Rick) e Jael (Cleber). Técnico: Tiago Nunes.

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri Lima (Jonathan Cafu), Camilo (Uillian Correia), Pepê (Rafael Gava) e Max (Felipe Marques); Jenison e Clayson (Rafael Elias). Técnico: Jorginho.