Ceará vence Fluminense com um a menos desde o 1º tempo e se distancia do Z-4

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando com um a menos desde o primeiro tempo, o Ceará segurou um 1 a 0 sobre o Fluminense neste domingo (31), em duelo na Arena Castelão, e pôs fim a um jejum de sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro.

O gol do time alvinegro foi marcado pelo meia Vina, aos seis minutos do primeiro tempo, de pênalti. Pouco depois, aos 28, Gabriel Dias recebeu cartão vermelho direto por falta dura em Marlon. Mesmo em desvantagem numérica, a equipe da casa conseguiu equilibrar a partida e garantir os três pontos.

Agora, o time do técnico Tiago Nunes soma 36, a seis de diferença para a temida zona de descenso. Já o clube tricolor perdeu a oportunidade de ingressar no G-6, o grupo de classificação para a Copa Libertadores, se mantendo com 39 pontos.

Na próxima rodada, o Ceará receberá o Cuiabá, no domingo (7), mais uma vez no Castelão, enquanto o Fluminense vai encarar o Sport, no sábado (6), no Maracanã.

CEARÁ

João Ricardo, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral (Gabriel Santos) e Vina (Willian Oliveira); Mendoza (Rick), Erick (Gabriel Lacerda) e Jael (Igor). T.: Tiago Nunes

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon (Danilo Barcelos); Martinelli, André (Gustavo Apis) e Jhon Arias; Luiz Henrique (Lucca), Caio Paulista (Fred) e Abel Hernánez (Bobadilla). T.: Marcão

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (FIFA-SP)

Cartões amarelos: Fabinho, Mendoza e Willian Oliveira (CEA); André e Fred (FLU)

Cartões vermelhos: Gabriel Dias (CEA), aos 28'/1ºT

Gols: Vina (CEA), aos 6'/1ºT