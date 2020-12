Ceará supera Bahia, vence segunda seguida e sobe na tabela

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Ceará derrotou o Bahia por 2 a 0 na noite deste sábado (5) em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. O duelo aconteceu na Arena Fonte nova, em Salvador, e teve gols de Vina e Saulo Mineiro.

Com o resultado, o Bahia não soma nenhum ponto e permanece na 13ª colocação. Já o Ceará chegou aos 32 pontos e subiu para a nona posição da tabela.

Na próxima rodada, o time baiano viaja a São Paulo para enfrentar o Palmeiras. O jogo acontece às 19h de sábado (12), no Allianz Parque. A equipe do Ceará, por sua vez, recebe o Athletico-PR no Castelão, também no sábado, às 21h.

JOGO TRUNCADO

Com um estilo de jogo parecido, Bahia e Ceará fizeram um primeiro tempo de poucas oportunidades. Em um jogo truncado e quase sem inspiração, as oportunidades do Vozão surgiram de erros na saída de bola do Tricolor de Aço, que segurou a posse de bola, mas não apresentou muito perigo para o visitante.

No segundo tempo, o time de Mano Menezes diminuiu ainda mais o rendimento ao encontrar dificuldade para criar as jogadas e chegar ao gol, tendo que enfrentar o Vozão quase inteiro no campo de defesa.

Recuado, o Ceará apostou no contra-ataque com Vina, que se aproveitou de uma falha no passe de Nino Paraíba e marcou o primeiro gol. Saulo Mineiro cravou a vitória com o segundo gol, aos 49 do segundo tempo.

O Bahia chegou a abrir o placar contra o Ceará aos 26 minutos do primeiro tempo, mas em lance duvidoso, o VAR entrou em ação e anulou o gol marcado por Rodriguinho. O goleiro Richard segurou a bola em cima da linha, portanto, pelas imagens, ela não chegou a entrar no gol.

BAHIA

Douglas (Anderson); Matheus Bahia, Juninho, Ernando e Nino Paraíba; Gregore, Rodriguinho (Daniel) e Edson (Elias); Alesson, Fessin (Rossi) e Gabriel Novaes (Gilberto). T.: Mano Menezes.

CEARÁ

Richard; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (Pedro Naressi), Lima (Wescley), Vina (Kelvyn), Fernando Sobral e Léo Chú (Saulo Mineiro); Cléber (Leandro Carvalho). T.: Guto Ferreira.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Edson, Elias e Mano Menezes (Bahia); Vina e Tiago (Ceará)

Gols: Vina, aos 37 do segundo tempo, e Saulo Mineiro, aos 49 do segundo tempo