Ceará e Inter se enfrentam na zona de classificação para a Sul-Americana

Já o Inter não conta com Guerrero, que serve à seleção peruana, Palacios, que serve à seleção chilena, Edenilson, que serve à seleção brasileira, Taison e Lucas Ribeiro, que apresentaram sintomas de gripe, Boschilia, com desconforto no joelho direito, Juan Cuesta, com desconforto muscular na coxa direita, e Victor Cuesta, suspenso.

Os times aparecem na zona de classificação para a Sul-Americana. A equipe colorada é a sétima colocada com 32 pontos, enquanto o clube cearense aparece em 12º lugar, com 28.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ambos na parte intermediária da tabela, Ceará e Inter jogam nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza (CE), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

