Ceará e Cuiabá fazem confronto direto contra a zona de rebaixamento

Do outro lado, o Cuiabá vem de três derrotas consecutivas para Flamengo, Bragantino e Corinthians. O time mato-grossense está abrindo a zona de rebaixamento com com 30 pontos e depende apenas de seus esforços para deixar o grupo nesta rodada: basta vencer o Ceará.

Para essa partida, o Ceará contará com o retorno de dois jogadores importantes. O meia Vina e o atacante Mendoza cumpriram suspensão automática diante do Atlético-MG e estão à disposição. O volante Richard Coelho está recuperado de contusão e também encara o Cuiabá.

