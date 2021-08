Ceará e Atlético-GO duelam na parte de cima da classificação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ceará e Atlético-GO se enfrentam na parte superior da classificação, neste domingo (8), a partir das 18h15, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes aparecem separadas por apenas três pontos, com o Ceará em sétimo lugar, com 22 pontos, e o Atlético-GO em nono, com 19. O time cearense, porém, segue invicto há dez jogos, enquanto a equipe goiana não perde há duas rodadas.

Para a partida, o Ceará terá o desfalque do zagueiro Gabriel Lacerda, suspenso. Provável escalação: Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira, Fernando Sobral, Kelvyn, Vina e Lima; Mendoza.

No Atlético-GO, a baixa é no ataque: André Luís, também suspenso. Assim, a equipe deve entrar em campo com Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Baralhas e João Paulo; Janderson, Zé Roberto e Arthur Gomes.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)