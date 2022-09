Ceará e América-MG se enfrentam em busca de recuperação

SÃO PAULO/SP - Ceará e América-MG se enfrentam neste sábado (1º), às 15h, no estádio Castelão, em Fortaleza (CE), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times foram derrotados no meio de semana e, agora, duelam por recuperação.

O Ceará vem de derrota para o Coritiba fora de casa. O time dirigido pelo argentino Lucho González venceu apenas uma partida nas últimas dez rodadas e está em um momento de declínio na tabela de classificação. Com 31 pontos, o Vovô está em 16º lugar e com apenas um ponto de vantagem para a zona de rebaixamento.

Para esse duelo, o Ceará não poderá contar com o volante Richardson, suspenso, e Cléber, entregue ao departamento médico. Em compensação, terá os retornos do atacante Zé Roberto, do lateral Nino Paraíba e dos zagueiros Gabriel Lacerda e Luiz Otávio.

O Ceará deve ter a seguinte escalação para encarar o América-MG: João Ricardo; Nino Paraíba, Lucas Ribeiro, Gabriel Lacerda e Victor Luís; Richard Coelho, Fernando Sobral, Vina e Lima; Mendoza e Jô.

O América-MG vem de derrota para o Cuiabá também como visitante. Esse tropeço acabou com uma série invicta de nove jogos do time dirigido por Vagner Mancini. Com 39 pontos, o Coelho está em oitavo lugar e sonha com um lugar na zona de classificação para a Libertadores.

Mancini tem problemas para definir a escalação do América-MG. Ele não poderá contar com os zagueiros Iago Maidana e Éder e com o atacante Henrique Almeida, todos suspensos. O Coelho deve ter a seguinte escalação para o duelo: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Ricardo Silva, Germán Conti e Marlon; Juninho, Alê e Matheusinho; Felipe Azevedo, Mastriani e Everaldo.

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 15h (de Brasília) deste sábado (1º)

Juíza: Edina Alves Batista (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: Premiere