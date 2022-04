CBSK convoca seleção brasileira para a temporada 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Skate (CBSk) anunciou nesta segunda-feira (4) a seleção brasileira para a temporada 2022. A divulgação da lista acontece em um momento de grande desenvolvimento da modalidade após a ótima campanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As informações são da Agência Brasil.

A importância do megaevento para o atual momento do skate brasileiro ficou evidenciada no fato de que dez dos 25 convocados participaram da Olimpíada no último ano. Entre estes nomes aparecem os medalhistas de prata olímpicos Rayssa Leal (Street) e Pedro Barros (Park).

Porém, a lista também conta com duas ausências entre os atletas que competiram em Tóquio: Leticia Bufoni e o medalhista de prata Kelvin Hoefler.

Segundo o presidente da CBSK, Eduardo Musa, Bufoni ficou de fora da relação para se dedicar a projetos pessoais e profissionais na atual temporada. “Esperamos poder contar com a presença dela novamente em 2023”, diz o dirigente.

Já o Hoefler não concordou com algumas das contrapartidas do contrato da seleção. “O Kelvin conquistou a primeira medalha do Brasil em Tóquio e a primeira do skate brasileiro em uma Olimpíada. É sem dúvida um grande nome não apenas para o Brasil, mas na cena mundial. Esperamos que na próxima temporada ele volte a estar presente na seleção”, afirmou Musa.

RELAÇÃO DE CONVOCADOS

Park Feminino

Dora Varella – 31/07/2001 – São Paulo (SP)

Erica Leguizamon – 21/04/2007 – Garopaba (SC)

Isadora Pacheco – 29/03/2005 – Florianópolis (SC)

Raicca Ventura – 08/03/2007 – Santo André (SP)

Victoria Bassi – 22/07/2007 – Santo André (SP)

Yndiara Asp – 19/10/1997 – Florianópolis (SC)

Park Masculino

Augusto Akio – 12/12/2000 – Curitiba (PR)

Luigi Cini – 20/06/2002 – Curitiba (PR)

Luiz Francisco – 24/07/2000 – Lorena (SP)

Murilo Peres – 01/04/1996 – São Paulo (SP)

Pedro Barros – 16/03/1995 – Florianópolis (SC)

Pedro Quintas – 13/05/2002 – São Paulo (SP)

Street Feminino

Gabriela Mazetto – 16/09/1997 – Praia Grande (SP)

Isabelly Ávila – 30/08/2004 – Itapetininga (SP)

Kemily Suiara – 08/12/2000 – Brasília (DF)

Marina Gabriela – 06/05/2003 – Campinas (SP)

Pâmela Rosa – 19/07/1999 – São José dos Campos (SP)

Rayssa Leal – 04/01/2008 – Imperatriz (MA)

Virginia Fortes Aguas – 10/03/2006 – Niterói (RJ)

Street Masculino

Eduardo Neves – 19/05/2002 – Curitiba (PR)

Felipe Gustavo – 22/02/1991 – Brasília (DF)

Gabryel Aguilar – 01/11/1999 – São Paulo (SP)

Giovanni Vianna – 26/01/2001 – Santo André (SP)

João Lucas Alves – 19/01/2001 – Cachoeirinha (RS)

Lucas Rabelo – 01/01/1999 – Fortaleza (CE)