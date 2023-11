CBF vai processar John Textor e Felipe Neto por acusações de corrupção

A CBF decidiu que vai processar o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e o influenciador Felipe Neto por acusações de corrupção. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (2), após a derrota do time alvinegro por 4 a 3, de virada, para o Palmeiras, no Nilton Santos.

Textor e Felipe Neto acusaram a CBF de beneficiar o Palmeiras na partida. O Botafogo abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas levou a virada sofrendo quatro gols na segunda etapa. A principal reclamação alvinegra foi sobre a expulsão do zagueiro Adryelson quando o jogo estava 3 a 1.

Em nota, a CBF disse que as acusações são infundadas e que a entidade está "acostumada a ser alvo de ataques". A entidade também disse que há dois anos está afastada dos casos de corrupção que marcaram antigos mandatos.

"Há dois anos a CBF não tem seu nome estampado em páginas de denúncias e escândalos. E tem orgulho de receber aqueles que, em um passado recente, se mantiveram afastados da entidade, que baniram dirigentes, e que hoje frequentam a entidade que se tornou referência mundial no combate ao racismo e todo tipo de discriminação, no combate à manipulação de resultados, no respeito às mulheres e também foi pioneira no advento de punições desportivas. E que trabalha de forma incansável pela transparência e inclusão de todos".

John Textor chegou a entrar no gramado do Nilton Santos para reclamar da arbitragem. Em entrevista à TV Globo, ele pediu para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, renunciar.

- O mundo todo viu, isso não é cartão vermelho. Ele (Adryelson) pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta. Mas não é cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Ednaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. Ninguém merece isso, esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito, nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos seguidos. Senhores, vocês jogaram um bom jogo, não é culpa de vocês, mas isso é corrupção.

Em sua rede social, Felipe Neto disse, após a virada palmeirense, que a "CBF é uma entidade corrupta"