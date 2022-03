CBF vai a evento da Fifa tentando resolver Brasil x Argentina pendente

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O comando da CBF chega ao Qatar para uma série de eventos da Fifa e da Conmebol. O desejo é resolver nessa viagem as pendências referentes ao Brasil x Argentina pelas Eliminatórias. O jogo deveria ter ocorrido por completo em setembro, mas será remarcado.

Essa partida é a única que ficou atrasada no calendário das duas seleções sul-americanas. Houve interrupção após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ir ao gramado da Neo Química Arena para evitar que jogadores argentinos que não cumpriram quarentena estivessem em ação.

Além de dar multa às duas seleções, a Fifa decretou que o jogo, paralisado aos cinco minutos, terá que ser disputado novamente. A questão é que a entidade puxou para si a prerrogativa de escolher data e local. A CBF tenta fazer uma combinação de interesses no meio disso tudo.

Segundo o coordenador da seleção, Juninho Paulista, houve o pedido encaminhado à Fifa para que um dos amistosos de junho, que contratualmente já seria feito com a Argentina, valha também pelas Eliminatórias

A CBF estará no Qatar representada pelo presidente Ednaldo Rodrigues e Fernando Sarney, vice que também é membro dos Conselhos da Fifa e da Conmebol. Enaldo nem foi para o jogo contra a Bolívia, vencido pelo Brasil por 4 a 0, porque embarcou na noite de ontem (29). Na sexta-feira (1), em Doha, ocorrerá o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Qatar, às 13h (horário de Brasília)

A ideia é usar a ocasião para fechar detalhes com o presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, em nome de um acerto com a entidade máxima para que a volta ao Brasil, na semana que vem, já seja com algo encaminhado.

Pelo desejo da Pitch, empresa que explora os direitos comerciais dos amistosos da seleção brasileira, a tendência é que o jogo seja provavelmente encaminhado para a Austrália.

"Eu prefiro justiça. Eu prefiro o correto. As pessoas que tenham responsabilidade que decidam certo, que decidam o justo", disse o técnico Tite, em coletiva na semana passada.

Ao longo da semana, a Fifa trocou cordialidades com a CBF e parabenizou Ednaldo pela eleição. Gianni Infantino, presidente da entidade, disse que "as portas da Fifa estão abertas" a Ednaldo.