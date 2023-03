CBF sorteia confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Atual campeão, o Flamengo jogará contra o Maringá, iniciando a disputa no Paraná. Vice na última edição, o Corinthians enfrentará o Remo e decidirá a disputa em casa. Já o Palmeiras terá pela frente o Tombense, com a primeira partida em São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sorteio realizado nesta quarta-feira (29), realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Estão na disputa 32 equipes, que lutam para avançar às oitavas de final.

