CBF realiza 1ª pré-temporada para árbitros de elite do futebol brasileiro

Rio de Janeiro/RJ - A Comissão de Arbitragem da CBF iniciou, nesta segunda-feira (3), a primeira pré-temporada de aprimoramento dos árbitros de elite que atuam nas competições do futebol brasileiro.

As atividades serão realizadas até a próxima sexta-feira (7) em três sedes diferentes no Rio de Janeiro (RJ). O hotel Cdesign, onde foi iniciada a preparação, o Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB) e o Clube da Aeronáutica (CAER). Na próxima semana, outra turma com mais 84 árbitros de elite do futebol nacional começa as atividades.

"É uma felicidade realizar pela primeira vez na história do futebol brasileiro a pré-temporada para árbitros de elite", afirmou o Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, que participou na semana passada do Seminário da Fifa para instrutores, em Madri. "Vamos passar em primeira mão o conhecimento adquirido na Espanha para todos poderem realmente assimilar e trabalhar essas informações. O grande objetivo é cometer erros e acertos agora nos treinamentos, assim como no campo durante uma sessão de treinamento com atletas, para que a gente possa corrigir e prestar um serviço cada vez melhor nessa temporada de 2023", completou Seneme.

Durante os treinamentos, serão realizadas atividades teóricas e práticas, com trabalhos no campo de jogo e na cabine do VAR. Os participantes serão treinados por instrutores para o aprimoramento da aplicação das regras do jogo. Com exceção dos dias de abertura e encerramento, estão previstas atividades para manhã, tarde e noite por todo o período.

Para a árbitra de vídeo, Daiane Muniz, estar entre os árbitros de elite que participam do treinamento, é um sentimento de orgulho, mas também de responsabilidade.

“Primeiro a gente tem um sentimento de orgulho de estar representando a arbitragem nacional, mas também uma responsabilidade muito grande durante o treinamento que vai acontecer nesta semana. A gente espera muito trabalho buscando unificar os conceitos para aplicar dentro do campo de jogo.” Afirmou.

O árbitro FIFA, Ramon Abatti Abel, ressaltou a importância da pré temporada.

“É um orgulho muito grande estar participando deste evento do Time Arbitragem. Que a gente possa ter um aprendizado fantástico tanto com os companheiros quanto com os instrutores para que a gente possa ter um belo início de campeonato". Disse

A segunda turma terá a mesma programação com início na próxima segunda-feira (10)