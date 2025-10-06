   Compartilhe este texto
Nilton Lins

CBF procura solução brasileira para o lugar do demitido Ramon na sub-20

Por Folha de São Paulo

06/10/2025 7h15 — em
Esportes



RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF está de olho no mercado interno para substituir o técnico Ramon Menezes no comando da seleção sub-20.

Nada de estrangeiros. Apesar de já ter Carlo Ancelotti na seleção principal, a busca é por um nome brasileiro para ocupar a função.

O cenário chacoalha as estruturas na base, porque é uma cadeira de muito interesse. A tendência é que a substituição não seja tão rápida assim.

O presidente Samir Xaud estava neste domingo (05) em viagem rumo à Coreia do Sul, onde a seleção principal disputa amistoso contra a seleção local nesta semana.

Antes, apertou o botão que ejetou Ramon Menezes do cargo. A decisão foi tomada logo depois da final da Série D do Brasileirão, com a confirmação da pior campanha do Brasil na história do Mundial Sub-20: lanterna do grupo, com apenas um ponto.

O tetracampeão Branco continua como coordenador da área. Conseguiu se desvencilhar do trabalho de Ramon.

A CBF entendeu que não poderia mais continuar com a gestão de Ramon, em que pese as dificuldades de liberação dos jogadores para os torneios com a sub-20.

Não apareceu nem sequer uma voz dissonante na diretoria de seleções tentando segurá-lo no cargo desta vez.

Ramon já tinha sobrevivido a outros momentos de baixa, mas o presidente era Ednaldo Rodrigues, que o contratou em 2023. Os momentos de crise foram a eliminação no Mundial Sub-20 passado, nas quartas de final, e falta de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris.

A CBF adotou um tom genérico para explicar a demissão de Ramon, dizendo que "a decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui".

Bastidores da Política - Caso Metanol: Governo incapaz de garantir segurança sanitária aos cidadãos Bastidores da Política
Caso Metanol: Governo incapaz de garantir segurança sanitária aos cidadãos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


06/10/2025

Goleiro que nunca jogou se prepara para substituir Hugo no Corinthians

05/10/2025

Paulo Henrique, do Vasco, é convocado à seleção após corte de Wesley

05/10/2025

Ceará vence Santos do freguês Vojvoda, que perde a 1ª no comando do time

05/10/2025

Cruzeiro empilha gols perdidos, empata com lanterna e se afasta da ponta

Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro

05/10/2025

Cruzeiro empata com Sport e perde chance de colar no líder do Brasileirrão

Foto: Gabriel Silva/ Ceará SC

05/10/2025

Ceará vence o Santos e retorna ao G10 do Campeonato Brasileiro

05/10/2025

Bahia vence um Flamengo com dois expulsos e confirma liderança do Palmeiras

Foto: Gilvan de Souza/ CRF

05/10/2025

Com dois expulsos, Flamengo é superado pelo Bahia e perde liderança para o Palmeiras

Foto: Dikran Sahagian/ Vasco

05/10/2025

Vasco marca no fim, bate Vitória e emenda 4º jogo invicto no Brasileirão

05/10/2025

São Paulo sai na frente, mas toma virada do Palmeiras no Morumbis

05/10/2025

Palmeiras bate São Paulo de virada com arbitragem polêmica e vira líder

Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

05/10/2025

São Paulo abre 2 a 0, mas Palmeiras vira e assume a ponta do Brasileirão

Foto: João Normando/ Amazonas FC

05/10/2025

Ingressos disponíveis para duelo entre Amazonas e Criciúma

05/10/2025

Flamengo confirma hegemonia e leva o Torneio de Abertura do NBB

05/10/2025

CBF demite Ramon Menezes após eliminação precoce no Mundial SUB-20

05/10/2025

Beijo para Virgínia? Saiba o que Vini Jr. disse ao marcar gol pelo Real Madrid; vídeo

05/10/2025

CBF demite técnico Ramon Menezes após fiasco da seleção sub-20

05/10/2025

Árbitro de Corinthians x Mirassol desmaia e deixa jogo em MG de ambulância

05/10/2025

Convocado, John é banco em Newcastle x Nottingham; Bruno Guimarães brilha

05/10/2025

Estêvão quebra marca de Jesus na Inglaterra, mas fica atrás de ex-lateral

05/10/2025

Diretor do Grêmio surge em coletiva e sugere 'rebaixamento de árbitros'

05/10/2025

McLaren confirma título de construtores e se coloca como a maior rival da Ferrari na história da F1

05/10/2025

Russell vence, e Piastri se irrita com manobra de Norris no GP de Singapura

05/10/2025

Federação comemora sucesso após proibir pais de atletas em jogos da base

05/10/2025

Entre altos e baixos, Yuri Alberto foi o de sempre e resolveu para o Corinthians

05/10/2025

Flamengo se prepara para gramado 'polêmico' da Fonte Nova

05/10/2025

Flaco-Roque faz do Palmeiras o melhor ataque do país antes de clássico

05/10/2025

São Paulo tem retornos defensivos para tentar parar dupla no Choque-Rei

05/10/2025

Ederson sofre lesão e John é convocado para amistosos contra Coreia e Japão


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!