CBF quer encurtar viagens com escolha de estádios da Seleção nas Eliminatórias

Para encurtar as viagens, a CBF pretende priorizar a logística na escolha das sedes dos jogos da Seleção em casa nas Eliminatórias da Copa de 2026. A ideia é escolher estádios em regiões mais próximas da partida como visitante na mesma data Fifa.

Com menor tempo de viagem, menor o desgaste dos atletas. Nesse sentido, a estreia brasileira na competição, no início de setembro, deve acontecer na região Norte ou Nordeste. Isso porque o jogo seguinte será no Peru.

Já na data Fifa seguinte, quando enfrentará a Venezuela em casa, a tendência é que o Brasil jogue no Sul ou no Sudeste, já que o duelo seguinte será contra o Uruguai, em Montevidéu. As informações são do GE.

O cuidado com a escolha das sedes foi um pedido dos próprios jogadores ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em reunião na última semana.