CBF participa de lançamento da Estratégia Nacional para o Futebol Feminino

Rio de Janeiro/RJ - O presidente da República Lula da Silva assinou nesta quinta-feira (30) o decreto que cria a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino. A cerimônia contou com a participação também da ministra do Esporte, Ana Moser, e do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O evento foi realizado no Palácio da Alvorada, em Brasília.

O programa comandado pela pasta do Esporte prevê a promoção de medidas para o desenvolvimento do futebol feminino profissional e amador no Brasil. O objetivo é criar as condições para a descoberta de novos talentos e os investimentos necessários no setor.

"Fiquei surpreso com a dedicação da Ana Moser na construção de algo que possa ser revolucionário no Brasil, apresentando um plano estratégico para a disseminação do futebol feminino e do esporte feminino neste país", disse Lula, informou a (CBF) Confederação Brasileira de Futebol.

A CBF será parceira do governo federal na elaboração e implementação da Estratégia Nacional.

"A CBF está muito feliz em fazer projetos que inserem a mulher no esporte cada vez mais. Não só para as atletas, mas para treinadoras, gestoras. Queremos mulheres em todos os setores do futebol", afirmou Ednaldo Rodrigues.

O decreto que cria a Estratégia Nacional para o futebol feminino foi assinado pelo presidente Lula da Silva durante a cerimônia de apresentação da Taça da Copa do Mundo Feminina Fifa Austrália Nova Zelândia 2023.