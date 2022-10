CBF parabeniza Cruzeiro pela conquista antecipada do Brasileirão Série B

Rio de Janeiro/RJ - Uma semana para ficar na memória do torcedor do Cruzeiro Esporte Clube. A sequência de comemorações culminou com a conquista definitiva do título do Brasileirão Série B 2022, com seis rodadas de antecedência. Na noite desta sexta-feira (30), a vitória da Chapecoense sobre o Bahia por 3 a 1, na Arena Condá, em Chapecó, garantiu matematicamente a taça ao Cruzeiro. A CBF parabeniza o clube pelo ano mágico e pela campanha histórica dentro da competição.

"Parabenizo os torcedores do Cruzeiro pela conquista antecipada da série B do Campeonato Brasileiro. Cumprimento também o Ronaldo e toda sua equipe que deram provas do talento também fora de campo ao modernizar e reestruturar um dos clubes mais tradicionais da história do futebol brasileiro. A excelente campanha do Cruzeiro valorizou ainda mais a competição, que cresce de importância a cada ano. Mesmo com o título do Cruzeiro, o campeonato continua empolgante com vários clubes disputando as três últimas vagas até o final", comentou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A cerimônia de premiação e entrega da taça será realizada no último jogo da equipe como mandante, contra o CSA, no dia 6 de novembro (domingo), na 38ª rodada do Brasileirão Série B.

"O nosso compromisso na CBF é tornar ainda mais atrativo, do ponto de vista do torcedor quanto comercialmente, as Séries B e C nos próximos anos. Essas competições ganharam uma dimensão ainda maior na minha gestão", destacou Ednaldo.

A semana encantada do Cruzeiro começou na quarta-feira retrasada, no Estádio Mineirão. A vitória tranquila sobre o Vasco da Gama por 3 a 0 diante de mais de 50 mil torcedores marcou o retorno do time para a Série A em 2023. Contra a Ponte Preta, no último dia 28, goleada por 4 a 1 e três pontos a mais na contagem para sagrar-se campeão. Bastava torcer por tropeços de Grêmio e Bahia dentro da rodada. No ano perfeito do Cruzeiro, tudo conspira a favor. Do sofá, o grupo de jogadores comemoraram a notícia mais esperada da temporada.

Até a 32ª rodada, a equipe treinada pelo português Paulo Pezzolano somou 71 pontos, dezoito à frente do Grêmio, segundo colocado no momento. Já são 48 gols marcados e apenas três derrotas, aproveitamento de 73%.