CBF não pensa em Jorge Jesus e vê lobby externo por ex-Flamengo na seleção

O ex-goleiro sabe que Jorge Jesus não fica na Turquia e, por isso, se reuniu com o treinador no fim de semana; Ele fez isso sem qualquer procuração da CBF e a ideia é participar como intermediário, caso haja brecha. A conversa foi em tom informal.

O ex-goleiro da seleção brasileira Julio Cesar viajou à Lisboa, em Portugal, e se encontrou com o treinador português. Julio Cesar voltou a reforçar o lobby para tentar colocar Jorge Jesus como "plano B" da seleção, caso Ancelotti não feche, segundo Bruno Andrade informou no De Primeira.

A CBF acompanha à distância movimentos que considera lobby em torno do técnico, que deu entrevista no fim de semana falando que quer treinar o Brasil. O Mister fica sem contrato ao término da temporada no Fenerbahçe, da Turquia.

