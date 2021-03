CBF muda locais de cinco jogos da Copa do Brasil devido à Covid-19

Em documento enviado aos clubes e às federações, a entidade máxima do futebol brasileiro argumenta que a transferência dos duelos ocorre pela "impossibilidade de realização das partidas nos locais originalmente programados, em virtude de determinação governamental vedando a prática do futebol".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF anunciou nesta sexta-feira (12) a mudança de local de cinco partidas da Copa do Brasil em razão de restrições por conta da pandemia do novo coronavírus.

