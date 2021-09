CBF marca dois jogos adiados do Flamengo para novembro

"CBF divulgou datas de jogos agora. 4 jogos em 8 dias. Fora as convocações. Isonomia, não é? Então tá", escreveu ele no Twitter.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF definiu nesta quinta-feira (16) a data de dois jogos do Flamengo que estavam atrasados do Campeonato Brasileiro. Os duelos contra Athletico-PR (4ª rodada) e Atlético-GO (19ª rodada), estão marcados para 2 e 5 de novembro, respectivamente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.