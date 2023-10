CBF escala quinteto feminino com Edina Alves no apito para final da Série C

Manaus/AM - A grande final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023 entre Brusque e Amazonas será comandada por um quinteto de arbitragem feminino. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (18) a escala de arbitragem para a partida, que acontece no próximo domingo (22), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque/SC, às 16h (de Manaus).

A árbitra principal será Edina Alves Batista, de São Paulo. A profissional de 43 anos será auxiliada por Fabrini Bevilaqua Costa, paulista do quadro da FIFA, e Maira Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul. Marianna Nanni Batalha, de SP, será a quarta árbitra, enquanto Luciane Rodrigues dos Santos fecha o quinteto. O baiano Diego Pombo Lopez, da Bahia, está escalado como árbitro de vídeo. Veja a lista completa da equipe de arbitragem abaixo.

Referência na arbitragem feminina, Edina Alves coleciona vasta experiência em torneios nacionais e internacionais tanto no futebol feminino, quanto masculino. Nesta temporada, ela trabalhou em partidas das Séries A e B do Brasileirão masculino, Copa do Brasil, Libertadores masculina e feminina, além de quatro partidas na Copa do Mundo feminina, realizada de julho a agosto.

Na história dos finalistas

Edina Alves Batista esteve presente em momentos de títulos dos dois finalistas da Série C. Em 2019, ela comandou a decisão da Série D entre Manaus e Brusque, que terminou em vitória e conquista de título do time catarinense na Arena da Amazônia.

Já neste ano, a árbitra foi convidada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) para conduzir a final inédita do Campeonato Amazonense entre Amazonas e Manauara, em abril deste ano. A Onça-pintada venceu por 1 a 0 no Estádio Carlos Zamith e levantou o título estadual pela primeira vez na história.

O jogo de ida da final da Série C terminou empatado sem gols no último domingo (15), na Arena da Amazônia. Quem vencer por qualquer placar no jogo de volta, levanta a taça inédita da Terceirona. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido após disputa de pênaltis.

Confira a equipe completa de arbitragem para Brusque x Amazonas:

Árbitro: Edina Alves Batista (SP) (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)

Quarto Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)

Quinto Árbitro: Luciane Rodrigues dos Santos (SC)

Analista de Campo: Cantucho João Setúbal (SC)

Árbitro de Vídeo: Diego Pombo Lopez (BA)

AVAR: Silbert Faria Sisquim (RJ)

Observador de VAR: Sérgio Cristiano Nascimento (RJ)

Com informações da assessoria