CBF divulga datas dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil

Esta etapa reúne 80 equipes e 12 times entrarão no torneio na terceira fase: Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Internacional, Corinthians e Fluminense, que virão da Libertadores, além de São Paulo, classificado pelo Brasileiro, Cruzeiro, campeão da Série B, Sport, vice-campeão da Copa do Nordeste, e Paysandu, campeão da Copa Verde.

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em partida única. Os times de melhores posições no ranking nacional de clubes jogam pelo empate, mas na condição de visitantes.

Esta edição terá uma premiação recorde de R$ 420 milhões, com aumento no valor das cotas em todas as fases.

A partida de estreia será entre Marília e Brusque, no dia 21 de fevereiro, às 16h (de Brasília), no estádio Bento de Abreu.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou neste sábado (11) as datas e horários dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.