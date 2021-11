CBF demite Gaciba do comando da comissão de arbitragem após polêmicas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou, na manhã desta sexta-feira (12), que desligou Leonardo Gaciba da chefia de sua comissão de arbitragem após pouco mais de dois anos —a entidade informou que a decisão se deu em "entendimento mútuo" entre as partes.

Em comunicado, o órgão afirmou ainda que iniciou um "processo de reformulação" na estrutura da arbitragem brasileira, que vem sendo alvo de críticas após polêmicas decisões no Campeonato Brasileiro.

"A CBF agradece a Leonardo Gaciba pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a Presidência da Comissão de Arbitragem da CBF", escreveu a entidade.

Também ex-juiz, o mineiro Alício Pena Júnior vai assumir o cargo do gaúcho Gaciba interinamente. Ele será o homem-forte da arbitragem até o final da temporada.

A medida da CBF se deu no dia seguinte ao duelo entre Flamengo e Bahia, marcado por um pênalti duvidoso apitado por Vinicius Gonçalves Dias Araújo —que substituiu, às pressas, o lesionado André Luiz Castro no apito.

Por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, quando o duelo estava em 0 a 0, o meia Diego Ribas arriscou uma bicicleta dentro da área. Conti, zagueiro do Bahia, evitou a finalização, mas, no entendimento do árbitro, a bola tocou no braço do defensor.

Após assinar a penalidade, Vinicius foi chamado pelo árbitro de vídeo, Elmo Alves Resende Cunha, para reavaliar o lance. Após análise na cabine, o árbitro de campo manteve a decisão —Gabigol abriu o placar na cobrança.

O ato gerou revolta por parte de jogadores, comissão, perfil oficial e até a diretoria do Bahia. Ainda durante o duelo, Guilherme Bellintani, presidente do clube, expôs a insatisfação em seu Twitter.

"O futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino porque. Mas não vão conseguir", escreveu o dirigente.

Já depois do jogo, que acabou em 3 a 0 para o Flamengo, Bellintani voltou a criticar a arbitragem, desta vez, com alvo justamente em Gaciba.

"Me desculpem, senhores árbitros, mas o senhor Leonardo Gaciba joga a profissão de árbitro no lixo. É isso que está acontecendo no futebol brasileiro, a profissão de árbitro está sendo desqualificada pela vergonha que é a condução desse processo", falou ele à ESPN Brasil.