CBF define tabela da 2ª fase da Copa do Brasil com início na terça

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta sexta-feira (4) parte da tabela detalhada com horários e locais dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. Os primeiros duelos, já serão na próxima terça-feira (8): Figueirense x Cuiabá e Fluminense-PI x Santos, ambos a partir das 21h30 (horário de Brasília). A segunda fase do torneio irá até 17 de março.

Diferentemente das regras do regulamento na primeira fase, a partir dos jogos de terça (8), não valerá mais a vantagem do empate para os times visitantes. Na segunda fase do torneio - última no formato mata-mata - em caso de igualdade no placar no tempo regulamentar, a definição ocorrerá após cobrança de pênaltis.

Ao todo 40 equipes disputam presença na terceira fase. Os classificados receberã premiação da CBF que terá embates de ida e volta. Os classificados serão premiados pela CBF com valores que vão de R$ 750 mil a R$ 1,5 milhão.

Segunda fase da Copa do Brasil

8 de março (terça-feira)

21h30 - Figueirense x Cuiabá - Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)

21h30 - Fluminense-PI x Santos - Albertão, Teresina (PI)

9 de março (quarta-feira)

19h - Azuriz x Mirassol - Os Pioneiros, Pato Branco (PR)

21h30 - Juazeirense x Vasco da Gama - Albertão, Juazeiro (BA)

21h30 - Vitória x Glória - Barradão, Salvador (BA)

10 de março (quinta-feira)

21h30 - Pouso Alegre x Coritiba - Irmão Gino Maria Rossi, Pouso Alegre (MG)

21h30 - Avaí x Ceilândia - Ressacada, Florianópolis (SC)

A definir (15, 16 ou 17 de março)

Moto Club x Tombense

Atlético-GO x Nova Venécia

Real Noroeste x Juventude

CSA x Paysandu

Ceará x Tuna Luso

ABC x Altos

Goiás x Criciúma

Globo x Brasiliense

Guarani x Vila Nova

Tuntum x Cruzeiro

Portuguesa x Sampaio Corrêa

São Paulo x Manaus

Tocantinópolis x Cascavel