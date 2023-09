CBF define só estádios com gramado excelente na briga por Brasil e Argentina

"Não estamos pedindo arenas supermodernas. Mas o gramado para nós é superimportante, pela maneira que a gente trabalha. A gente tem visto o Campeonato Brasileiro. É muito importante ter o gramado, onde o show do Neymar e o de todo mundo acontece. Não estamos pedindo arenas. A gente pode jogar onde for, mas desde que o gramado seja bom, está ótimo", afirma Danilo, lateral-direito.

Para o duelo com a Venezuela, a CBF está em contato com os representantes da Arena Pantanal. O presidente Ednaldo Rodrigues crê que o palco está apto, mas quer se assegurar que não haja novas reclamações.

O técnico Fernando Diniz e os jogadores reclamaram do campo seco, que atrapalha o estilo de posse e movimentação da equipe. Eles já haviam se queixado no treinamento da véspera e esperaram que o gramado fosse molhado, o que não ocorreu.

Na segunda rodada, o Brasil venceu o Peru por 1 a 0 e sentiu muita dificuldade com o gramado do Estádio Nacional, em Lima. A exigência da CBF será ainda maior a partir de agora nos jogos que têm o Brasil como mandante.

LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF prioriza um bom gramado para a partida entre Brasil e Argentina, no dia 21 de novembro, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

