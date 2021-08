CBF consegue efeito suspensivo para anulação de eleição e intervenção

Em 2017, os votos das federações passaram a ter peso três nas eleições da CBF. Clubes da Série A, peso dois. Os da Série B passaram a integrar o colégio eleitoral, com peso unitário. O que a decisão em primeira instância definia era: anular a eleição de Rogério Caboclo, em 2018, e nomear os interventores para revisar o estatuto — agora com participação dos 20 clubes — e convocar um novo pleito. Tudo isso em até 60 dias.

Na decisão, o desembargador pontua que "a ação civil pública foi proposta no ano de 2017, portanto já estão decorridos mais de quatro anos a justificar afastar qualquer alegação de circunstâncias caraterizadoras de urgência no cumprimento dos comandos nela estabelecidos".

O efeito suspensivo freia os desdobramentos de uma ação do Ministério Público do Rio, aberta em 2017. O MP contestou a forma com a qual as regras eleitorais da CBF foram definidas: uma assembleia só com federações e sem a participação dos clubes, que também compõem o colégio eleitoral da entidade.

Desta forma, o movimento da CBF também freia a intervenção sentenciada na semana passada e que se tornou oficial no início da tarde, quando Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, assinaram o termo junto à Justiça.

