CBF confirma técnico interino e amistoso entre Brasil e Marrocos em março

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A CBF anunciou na manhã de hoje o primeiro compromisso da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Qatar: um amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março, no estádio Ibn Batouta, em Tanger.

Ramon Menezes comandará a equipe de forma interina. Ele comandou a campanha vitoriosa da seleção brasileira no Sul-americano Sub-20.

Seleção está sem técnico desde a saída de Tite

Mesmo antes do Mundial no Qatar, Tite já havia informado que não continuaria no cargo em 2023. No mês passado ele esteve na sede da CBF e rescindiu seu contrato.

Junto com Tite, deixam a seleção brasileira os auxiliares Cléber Xavier, César Sampaio e Matheus Bacchi (filho de Tite), além do preparador físico, Fabio Mahseredjian; do fisiologista Guilherme Passos; e dos analistas de desempenho Thomaz Koerich e Bruno Baquete

CBF TEM PREFERÊNCIA POR ESTRANGEIROS

Com sonhos distantes e nenhuma unanimidade, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, encontra dificuldade para definir o substituto.

A CBF prefere um técnico estrangeiro com status de "inquestionável" e, de preferência, que fale português ou espanhol.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, é um dos favoritos.