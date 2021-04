CBF confirma que estádio Mané Garrincha receberá Supercopa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite desta segunda-feira (5), que a disputa da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, acontecerá no próximo domingo (11) a partir das 11h (horário de Brasília) no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A Supercopa do Brasil coloca frente a frente, em partida única, os vencedores do Campeonato Brasileiro (Flamengo) e da Copa do Brasil (Palmeiras). Em caso de empate nos 90 minutos, o troféu será definido na disputa de pênaltis. Assim como na edição do ano passado, a Supercopa contará com o Árbitro de Vídeo (VAR).

“Temos certeza que a Supercopa será, a exemplo do ano passado, um encontro memorável entre os campeões das duas maiores competições nacionais. Mantivemos a premiação e faremos um evento muito especial para que os torcedores possam curtir um excelente espetáculo em suas casas", declarou o presidente da CBF, Rogério Caboclo, por meio de sua assessoria.