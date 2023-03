CBF confirma dia da convocação da seleção, a primeira do interino Ramon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou nesta quarta-feira (1º) que Ramon Menezes fará na sexta-feira (3) a primeira convocação como técnico da seleção brasileira.

Ele foi designado como interino para a partida do Brasil diante do Marrocos, dia 25 de março, às 19h (de Brasília). A partida será em Tânger, no Marrocos.

Esse será o único jogo que a seleção brasileira fará na data Fifa. A CBF aceitou o convite da Federação Marroquina e vai liberar os jogadores convocados logo após a partida.

Na visão do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o jogo no sábado permite que Ramon tenha mais treinos do que o convencional dentro da data Fifa e isso é importante para que a seleção tenha uma apresentação boa, considerando o reinício de ciclo após a saída de Tite.

A convocação da seleção não será na sede da CBF, como geralmente ocorre. Há obras em curso no auditório e por isso o evento acontecerá em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Ramon foi escolhido técnico interino da seleção após ser campeão sul-americano sub-20.