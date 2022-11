CBF anuncia patrocínio à 27ª Parada do Orgulho LGBTI+ no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou, na noite desta segunda-feira (21), que será uma das patrocinadoras da 27ª Parada do Orgulho LGBTI+. O evento acontece no próximo domingo (27) na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A iniciativa faz parte de uma parceria da entidade que comanda o futebol brasileiro com o Grupo Arco-Íris, organização não-governamental fundada em 1993 que tem como objetivo promover a inclusão.

Para o evento em questão, uma camisa gigante da seleção brasileira com o número 24 será carregada —além de uma braçadeira com as cores do arco-íris.

A CBF informou ainda que está trabalhando na criação do Observatório LGBTI+ no Futebol, com o objetivo de promover o enfrentamento ao preconceito no esporte.

"Este é mais um passo em busca do fim da discriminação no futebol", escreveu a entidade em seu perfil oficial no Instagram.