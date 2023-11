CBF altera data de próximo jogo do Corinthians no Brasileirão

A mudança de data tira um evento de um sábado decisivo para os rumos do Corinthians. 25 de novembro é a data das eleições presidenciais do clube, que têm como candidatos André Negão (situação) e Augusto Melo (oposição).

O confronto é importante para as pretensões das duas equipes na luta contra o rebaixamento. Mais tranquilo, o Corinthians tem 44 pontos e atualmente ocupa a 11ª posição. Já o Bahia é o primeiro time à frente do Z4, com 38 pontos, e pode entrar na partida dentro da zona perigosa se o Cruzeiro vencer algum dos jogos atrasados que disputará.

