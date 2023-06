CBB deixa de reconhecer NBB, e basquete brasileiro vive impasse

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBB (Confederação Brasileira de Basketball) distribuiu nesta quinta-feira (29) um comunicado no qual retira sua chancela à LNB (Liga Nacional de Basquete), responsável pela organização do principal campeonato da modalidade no Brasil, o NBB (Novo Basquete Brasil). Com isso, o torneio deixa de ser reconhecido pela confederação.

A LNB lamentou a decisão e publicou nota na qual ratifica a continuidade da competição. Diz o texto que os clubes integrantes da liga "reiteram seu compromisso com o fomento e o desenvolvimento da modalidade". Passa a haver um impasse, no entanto, em relação à classificação para certames internacionais.

A carta endereçada pela CBB a federações e jogadores diz que os torneios da LNB "não são mais competições oficiais do Sistema CBB ou Fiba". A Fiba é a Federação Internacional de Basquetebol, responsável pela organização de campeonatos como a BCLA (Basketball Champions League Americas), principal disputa sul-americana da modalidade.

Há uma relação próxima entre a LNB e a organização da BCLA. Em abril, a fase final da competição foi disputada em Franca, e o time local ficou com o título em decisão contra o Flamengo. Os dois finalistas são filiados à LNB, assim como o terceiro colocado na disputa realizada em abril, o Minas Tênis Clube.

A CBB, porém, deixou claro que pretende indicar para esse e outros torneios, como a Liga Sul-Americana, equipes que disputam os seus campeonatos. O Campeonato Brasileiro da confederação tem sido, na prática, uma espécie de segunda divisão, sem as principais agremiações. O mais recente foi vencido pelo Cruzeiro, no início deste mês.

Criada em um momento de crise das equipes com a CBB, a liga de clubes organiza o NBB desde 2009. Na ocasião, a confederação se viu obrigada a reconhecer o campeonato, realizado de maneira independente, mas seu atual presidente, Guy Peixoto, vinha demonstrando a intenção de retomar o controle da principal disputa nacional.

Ele convocou, em setembro do ano passado, uma assembleia para votar justamente essa pauta e teve apoio de federações estaduais para alcançar o resultado que buscava. No comunicado distribuído nesta quinta, afirmou que a CBB está apenas cumprindo as "decisões de sua Assembleia Geral e do seu Conselho de Administração".

Liga e confederação vinham conversando desde a votação, mas Peixoto insistiu em sua determinação e agora a oficializou em comunicado. Em resposta, a LNB afirmou que "mantém sua posição de manutenção do diálogo a fim de encontrar uma solução conciliatória". E os clubes, por enquanto, continuam alinhados à liga.

Vasco e Botafogo se inscreveram recentemente para retornar ao NBB, que vem sendo tratado como um sucesso e tem parceria com a NBA- há intercâmbio, e a liga norte-americana de basquete disponibiliza os jogos brasileiros em seu aplicativo. Os dirigentes entendem que o campeonato anda com as próprias pernas e não precisa da CBB. A questão são mesmo as vagas internacionais.