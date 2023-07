CazéTV vai transmitir jogos da Copa do Mundo Feminina dentro do app iFood

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A CazéTV vai transmitir partidas da Copa do Mundo Feminina de 2023 ao vivo dentro do aplicativo iFood, em parceria integrada também pelo McDonald's. As duas marcas são patrocinadoras das transmissões do canal do influenciador Casimiro Miguel, produzido pela LiveMode.

O primeiro jogo a ser exibido desta maneira será o confronto entre Brasil e França no próximo sábado (29), às 7h (horário de Brasília). Os usuários poderão ver 28 duelos da competição gratuitamente no app. A lista completa ainda não foi divulgada.

A parceria, anunciada como um formato inédito de transmissões dentro de um aplicativo de entregas, vai ativar promoções especiais, como oferecer frete grátis aos clientes nas compras feitas no McDonald's dentro do iFood a partir de R$ 70. Nos dias de jogos do Brasil, o benefício será estendido a qualquer pedido do sanduíche "Brabo Empanado de Queijo Minas".

"A inovação e a tecnologia são parte essencial do nosso negócio, que alimenta hoje mais de 43 milhões de clientes por meio do delivery. Por essa razão, sempre que podemos, investimos recursos para facilitar e oferecer as melhores experiências para nosso ecossistema. Unir a transmissão dos jogos à possibilidade de já pedir seu sanduíche ou café da manhã no Méqui é um desses movimentos", disse a diretora de Marketing do iFood, Ana Gabriela Lopes, em nota enviada à coluna.

O McDonald's vai aproveitar o horário dos jogos da Copa do Mundo Feminina, que está sendo disputada na Oceania, para ativar o menu de café da manhã da rede.

"A união com iFood e CazéTV é um exemplo, já que vai levar o sabor do Méqui ao torcedor que não quer perder nenhum momento do jogo. Afinal, independente da hora do dia, toda hora é hora de Méqui, seja com nossos produtos de café da manhã ou com o nosso Brabo Empanado Queijo Minas, edição limitada feita especialmente para acompanhar a Copa do Mundo Feminina", disse Sérgio Eleutério, diretor de Marketing do McDonald's no Brasil.

A CazéTV transmite todos os jogos ao vivo e de forma gratuita na Copa do Mundo Feminina de 2023 no YouTube, com exibições também na Twitch. O canal já conseguiu o recorde mundial de audiência simultânea com futebol feminino no YT, marcando mais de 1 milhão de aparelhos conectados ao mesmo tempo na estreia do Brasil diante do Panamá.