Cavani fecha contrato de dois anos com o Manchester United, diz site

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante uruguaio Edinson Cavani, de 33 anos, fechou um contrato de dois anos com o Manchester United. De acordo com o jornal inglês The Daily Mirror, resta só o jogador assinar o novo acordo com o clube.

Ainda segundo a publicação, ele deve viajar no domingo (4) para fazer exames e a novidade deve ser anunciada até a noite de segunda-feira (5).

Sem time desde o final do contrato com o Paris Saint-Germain, em junho, Cavani pode chegar ao United para reforçar o ataque dos Red Devils, o que é uma das prioridades do técnico Ole Gunnar Solskjaer.

Por causa da paralisação do futebol devido à pandemia do novo coronavírus, o uruguaio não atua desde o dia 10 de março deste ano, quando o PSG venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0 na Liga dos Campeões. O tempo sem balançar a rede é ainda maior.

O último gol do centroavante foi em 23 de fevereiro, na vitória por 4 a 3 da equipe parisiense sobre o Bordeaux.