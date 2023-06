Catanduva derrota Santo André e volta a vencer após três jogos na LBF

Pelo turno da LBF, o Santo André venceu o Catanduva pelo placar de 81 a 74, em partida muito mais equilibrada do que a do returno. E mais, há boas chances das duas equipes se encontrarem nos playoffs.

Com o resultado, Catanduva somou sua quinta vitória em 13 jogos e subiu para a 5ª colocação, enquanto Santo André está na 3ª posição, com sete vitórias na temporada.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com um começo arrasador, Catanduva venceu o time de Santo André pelo placar de 78 a 58, em partida válida pela 13ª rodada da Liga de Basquete Feminino. Jogando em casa, Catanduva se recuperou na temporada e voltou a vencer após quase um mês só com derrotas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.