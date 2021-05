Castroneves vence as 500 Milhas diante do maior público esportivo pós-vacina

No início do mês, os pilotos Tony Kanaan e Charlie Kimball participaram de uma ação para promover a vacinação no local.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante do maior público de um evento esportivo após o início da pandemia, o piloto brasileiro Hélio Castroneves, 46, ganhou neste domingo (30) as 500 Milhas de Indianópolis pela quarta vez.

