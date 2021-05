Castroneves vence as 500 Milhas diante do maior público esportivo pós-vacina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante do maior público de um evento esportivo depois do início da pandemia, o piloto brasileiro Hélio Castroneves, 46, ganhou neste domingo (30) as 500 Milhas de Indianópolis, pela quarta vez.

Cerca de 135 mil pessoas presenciaram a corrida, público recorde em eventos esportivos no mundo desde o começo da pandemia de Covid-19.

Castroneves já havia vencido a prova em 2001, 2002 e 2009, e, com a quarta vitória, se uniu ao grupo dos maiores vencedores de Indianápolis, ao lado de A.J. Foyt, Al Unser e Rick Mear. Essa foi a 105ª corrida das 500 Milhas de Indianápolis.

Correndo pela Meyer Shank, ele largou na oitava posição e superou o espanhol Álex Palou no final da prova, quando faltavam apenas duas voltas.

O favorito para a prova deste domingo era o neozelandês Scott Dixon, que largou na pole, mas perdeu tempo demais em uma das paradas nos boxes e terminou apenas na 27ª colocação.

Depois que ele deixou a liderança, Castroneves, Palou e o mexicano Pato O'Ward se revezaram nas primeiras posições durante a segunda metade da corrida.

A corrida deste ano teve a participação de mais dois pilotos brasileiros: Tony Kanaan, que terminou na 10ª posição, e Pietro Fittipaldi --neto de Emerson Fittipaldi-, que fez sua estreia e ficou na 25ª colocação.

Kanaan já ganhou a prova uma vez, em 2013. Já Fittipaldi iria disputar a prova em 2018, mas um acidente em corrida na Bélgica o impediu de concorrer.

O público de 135 mil pessoas representou 40% da capacidade do autódromo, que pode receber mais de 400 mil torcedores. A prova do ano passado, realizada em agosto, foi feita com os portões fechados.