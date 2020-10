Cássio erra, Corinthians perde do Ceará e fica no Z4 à espera de Mancini

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Perto de anunciar Vagner Mancini como seu novo técnico, o Corinthians entrou de vez na zona de rebaixamento ao perder de virada para o Ceará, por 2 a 1, no Castelão, em confronto da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de sair na frente com Léo Natel, após frango de Fernando Prass, Gil, contra, e Fernando Sobral, de pênalti, marcaram para a virada do Vozão, que jogou com um a menos por meia hora.

A penalidade foi cometida por Cássio, após erro na saída de bola. Ele foi expulso depois de o jogo acabar.

O jogo era um confronto direto entre equipes que lutam contra a degola e que estavam há quatro partidas sem vencer. Com o resultado, o Ceará encerra a sequência e chega a 18 pontos, na 11ª colocação. O Corinthians, sem vencer há cinco rodadas, ainda com 15, é o 17º. Apenas Coritiba (13 pontos), Red Bull Bragantino (12), e Goiás (9) têm campanhas piores que o Timão.

Depois de ter feito provavelmente a despedida sob o comando de Dyego Coelho, o Corinthians volta a jogar na quarta (14), contra o Athletico, na Arena da Baixada. A expectativa é de que até lá, Mancini tenha resolvido os detalhes para iniciar o trabalho.

COELHO MUDA EM SUA 'DESPEDIDA'

Naquela que pode ser sua despedida do comando técnico do Timão, o interino Dyego Coelho fez uma mudança importante: mandou Jô para o banco de reservas e escalou a equipe sem centroavante. Luan foi o escolhido para jogar mais adiantado, abrindo espaço para os pontas.

PRASS LEVA FRANGO

Ídolo do arquirrival Palmeiras, Fernando Prass cometeu um grande erro no gol do Corinthians. Léo Natel chutou forte de fora da área, o camisa 1 do Vozão tentou encaixar, mas acabou apenas amortecendo a bola, que entrou lentamente no gol. Frangaço do goleiro de 42 anos de idade.

GIL IGUALA COM OUTRA FALHA

Quando o Corinthians corria menos risco no primeiro tempo, o Ceará chegou ao empate, graças a outra falha, esta do Timão. Após cruzamento de Léo Chú para dentro da área, Gil tentou o desvio e mandou contra a própria meta, decretando o 1 a 1 no Castelão.

EDUARDO É EXPULSO E CHUTA CABINE DO VAR

Uma disputa de bola sem perigo na linha de fundo acabou gerando a expulsão de Eduardo, lateral-direito do Ceará, que havia substituído Samuel Xavier, lesionado, ainda no primeiro tempo. Ao proteger a bola, ele jogou o braço contra Léo Natel, que reclamou de agressão. Após análise do árbitro de vídeo, Anderson Daronco decidiu dar o cartão vermelho, revoltando a equipe da casa. Na saída para o vestiário, Eduardo ainda chutou a cabine do VAR.

CAZARES E JÔ ENTRAM PARA O ABAFA, SEM SUCESSO

A partir do momento que ficou com um jogador a mais, Coelho decidiu mudar a formação corintiana: tirou o volante Gabriel para colocar o meia-atacante Cazares, e Mantuan para dar lugar a Jô. A ideia era aproveitar a superioridade numérica e pressionar o Ceará, mas sem grande sucesso. Com o Vozão apostando em contra-ataques bem pontuais, a partida foi ataque do Timão contra defesa dos donos da casa. Até Gil virou um "segundo centroavante" para aproveitar sua altura. Mesmo assim, não funcionou.

CÁSSIO FAZ PÊNALTI E É EXPULSO

Sem conseguir incomodar Fernando Prass, o Corinthians foi castigado nos minutos finais. O time foi tentar sair tocando de dentro da sua área, e Cássio errou o passe. Na sequência, o goleiro derrubou Kelvyn, para evitar que o adversário chegasse na bola. Daronco marcou o pênalti, confirmado pelo vídeo, e Fernando Sobral, nos acréscimos, fez o gol da vitória do Vozão, que só aumenta o calvário corintiano. Depois da partida, Cássio foi reclamar com Anderson Daronco e acabou expulso.

CEARÁ

Fernando Prass; Samuel Xavier (Eduardo), Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Fernando Sobral e Vina (Lima); Léo Chú (Kelvyn) e Rafael Sobis (Leandro Carvalho). Técnico: Guto Ferreira.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Gabriel (Cazares), Ederson (Roni), Ramiro, Mantuan (Jô) e Léo Natel (Gustavo Mosquito); Luan. Técnico: Coelho

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (ambos do RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Léo Chú, Rafael Sobis, Guto Ferreira (CEA)

Cartões vermelhos: Eduardo (CEA); Cássio (COR)

Gols: Léo Natel, aos 14 minutos do primeiro tempo (0-1); Gil (contra), aos 33 minutos do primeiro tempo (1-1); Fernando Sobral, aos 45 minutos do segundo tempo (2-1)