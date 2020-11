Cássio e Ramiro voltam a treinar, mas sem garantia de titularidade no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Cássio e o meia Ramiro estão recuperado de lesões, mas não estão confirmados como titulares para o duelo do Corinthians contra o Fortaleza nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cássio é ídolo corintiano, mas vê a sombra de Walter crescer a cada dia. Vagner Mancini não esconde que gosta bastante do camisa 27.

Já Ramiro encara briga forte no meio-campo. Além dele, Mancini conta com os retornos de Cantillo e Otero, que estavam suspensos. Nenhum deles tem vaga garantida no time após os seus substitutos se destacarem na vitória contra o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, na semana passada.

Marllon também retorna de suspensão, mas Bruno Méndez é mais um que teve atuação elogiável em Curitiba, então a disputa também segue aberta na zaga corintiana. O Corinthians tem ainda mais um treino de preparação, nesta terça (1º), véspera da partida na capital do Ceará.