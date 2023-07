Cássio dá show, e Corinthians avança à semi da Copa do Brasil nos pênaltis

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o América-MG, nos pênaltis, e avançou à semifinal da Copa do Brasil. No tempo normal, o time venceu o adversário, por 3 a 2, na Neo Química Arena.

Renato Augusto, Yuri Alberto e Róger Guedes marcaram os gols do Corinthians no tempo normal. Benítez e Mastriani fizeram pelo América-MG.

O 3 a 3 no placar agregado do confronto levou a decisão nos pênaltis, que teve Cássio como herói, defendendo as batidas de Benítez e Paulinho Bóia. Yuri Alberto converteu a cobrança derradeira.

O Corinthians vai encarar o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. O confronto de ida, ainda sem mandante definido, está marcado para o dia 26 de julho.

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira (18), quando enfrenta o Universitario, no Peru, pela partida de volta dos playoffs da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia e pela mesma competição, mas às 19h, o América-MG recebe o Colo-Colo, no Independência.

Com o gol marcado, Róger Guedes chegou aos 30 tentos na Neo Química Arena e igualou Jô como o maior artilheiro da história da casa alvinegra.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Matheus Araújo), Fausto Vera (Ruan Oliveira) e Renato Augusto (Giuliano); Matías Rojas (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto. T.: Vanderlei Luxemburgo

AMÉRICA-MG

Mateus Pasinato; Marlon (Breno), Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar (Nicolas); Lucas Kal (Paulinho Bóia), Juninho (Marcinho) e Martinez; Pedrinho, Everaldo (Benítez) e Mastriani. T.: Vagner Mancini

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Fagner, Yuri Alberto, Róger Guedes, Gabriel Moscardo (COR), Benítez (AMG)

Gols: Renato Augusto (1'/2°T), Yuri Alberto (19'/2°T), Benítez (23'/2°T), Róger Guedes (28'/2°T), Mastriani (37'/2°T)