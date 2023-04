Caso de manipulação na Série A terá interrogatórios e análise de aparelhos

O planejamento envolve interrogatórios com os jogadores suspeitos e operadores do esquema de apostas que mexeu com seis jogos da Série A 2022 e outros cinco jogos de estaduais em 2023.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O trabalho nas próximas semanas dos promotores do Ministério Público de Goiás (MP-GO) a respeito de manipulação de jogos do futebol brasileiro promete ser minucioso.

