Caso Daniel Alves: defesa questiona no recurso a versão da vítima

Para se livrar das acusações de assédio, os advogados do jogador Daniel Alves, no recurso apresentado nessa segunda-feira (31), questionou o depoimento da jovem de 23 anos que acusa o lateral-direito do crime.

O documento traz o argumento de que a suposta vítima teria entrado no banheiro da boate Sutton, de Barcelona, no dia 30 de dezembro, dois minutos depois do brasileiro.

As informações são do jornal "La Vanguardia", e foram publicadas nesta quarta-feira.

Segundo o Globo Esporte, o recurso da defesa de Daniel Alves foi elaborado pela equipe de advogados liderada por Cristóbal Martell. Eles analisaram mais de sete horas de imagens das câmeras de segurança e agora insistem que o relato de vítima e as gravações não coincidem.