Casillas reprova críticas a Cristiano Ronaldo e diz que o jogador 'é um fora de série'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antigo companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o ex-goleiro Iker Casillas saiu em defesa do atacante português, que se prepara para a disputa da Copa do Mundo do Qatar. Nas redes sociais, o ex-jogador destacou a carreira do camisa 7 e o chamou de "fora de série".

Em seu perfil no Twitter, Casillas afirmou que as pessoas não devem esquecer dos feitos do português e que o ex-companheiro merengue -atualmente no Manchester United- ainda tem condições de atuar em alto nível.

"Quando as pessoas falam sobre Cristiano, não podem esquecer tão rapidamente do que ele fez. Se quiserem, eu mesmo lembrarei. Além disso, ele continuará fazendo muito mais! Gostaria de tê-lo sempre no meu time. Tem condições de jogar no mais alto nível. Ele é fora de série", escreveu Casillas no Twitter.

Em meio à preparação de Portugal para a Copa do Mundo do Qatar, Cristiano Ronaldo está envolvido em polêmicas com seu atual clube, o Manchester United, especialmente depois da bombástica entrevista ao famoso jornalista britânico Piers Morgan. Na ocasião, CR7 revelou que não respeita Erik ten Hag e se sente traído pelos dirigentes dos Red Devils.

Portugal estreia na Copa na próxima quinta-feira (24), às 13h (de Brasília), contra Gana, no Stadium 974, pela primeira rodada do Grupo H.