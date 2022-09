Casares defende Ceni, pede profissionalismo e exalta gestão do São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo iniciou a semana pressionado pelos resultados recentes no Campeonato Brasileiro e precisando reverter uma desvantagem de dois gols na Copa Sul-Americana para seguir sonhando com o título da competição. Em evento de gestão do futebol na tarde desta terça-feira (6), o presidente do clube, Julio Casares, defendeu o comando técnico do time, exercido por Rogério Ceni.

"Colocaram nas redes sociais que o [Hernán] Crespo foi demitido com o mesmo desempenho do Rogério Ceni como treinador, mas são circunstâncias diferentes. Às vezes, há problemas que você não pode expor. Esse nível de pressão é potencializado por uma coisa que ninguém domina, que são as redes sociais. A rede social todo dia traz à tona uma ameaça de demissão de algum profissional. Ele ganhou sábado, mas perde quarta-feira e já é burro. O resultadismo é alimentado nas redes sociais", analisou Casares.

O São Paulo ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro. Com 30 pontos, a equipe está cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

O time ainda precisa reverter a desvantagem diante do Atlético-GO. Pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, o clube tricolor foi derrotado por 3 a 1. Para avançar à final da competição, o São Paulo precisa ganhar por três gols de diferença. Vitória com diferença de dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Além de criticar o imediatismo gerado nos tempos atuais, Casares reafirmou a confiança no trabalho de Ceni, e exaltou o planejamento da diretoria de futebol do clube, que costurou a extensão do vínculo de Ceni.

"Queria até ilustrar que antes do jogo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, nos classificamos nos pênaltis, mas antecipamos a renovação do técnico até o fim de 2023. Isso não é normal antes de um clássico, geralmente esperariam o resultado. Mas, isso tem um preço", ressaltou Casares.

Sobre a atual gestão do clube, o mandatário fez questão de pontuar que profissionalizou o clube.

"Na minha visão é você profissionalizar, sem perder a competitividade e sem fazer contratações além da sua condição orçamentária. O que nós estamos fazendo e pode ser importante para a instituição é aprovar um plano diretor para dez anos que, independentemente do presidente que assuma —óbvio que cada tem o seu estilo, sua gestão, seu poder—, mas que ele siga valores, princípios e indicadores importantes para que você consiga estabelecer essa equação", explicou Casares.

"O São Paulo, hoje, tem todos os setores estratégicos de marketing, de futebol, comunicação, financeiro, governança, já profissionalizados e com bons resultados. A dívida está organizada e nós vamos começar a reverter o processo agora. Já começamos e isso é importante. Mas é um trabalho a longo prazo. E aí você como associação, também não pode desprezar o sentimento maior, no meu caso porque eu sou o presidente, um cargo que tem a posição de gestão. Você tem que equacionar o emocional, você não pode se mover por isso, porque o cara lá quer resultado. Essa pressão legítima faz com que você tente ter uma uma vocação e, principalmente, o comprometimento com esse plano de implantação", finalizou.