Carro de Fred, ex-jogador do Fluminense, é recuperado após assalto no RJ

O carro do ex-jogador do Fluminense, o Fred, foi recuperado, neste sábado (25), após ser levado por criminosos armados que renderam o ex-atleta, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Fred estava chegando em casa, na madrugada de quinta-feira (23), quando foi rendido pelos assaltantes. Ele retornava do Maracanã, onde acompanhou a vitória do tricolor por 1 a 0 sobre o São Paulo. A ação criminosa, que durou menos de um minuto, foi registrada por uma câmera de vigilância do prédio em que ele mora.

Após ser recuperado, a Mercedes GLE 400, avaliada em cerca de R$ 800 mil, foi levada pela polícia para a 14ª DP, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Até o momento, ninguém foi preso.