Carro de dono de restaurante é quebrado após internação de goleiro Bruno

O carro do dono do restaurante onde o goleiro Bruno e outros jogadores do Rio Branco FC se alimentaram no último sábado (17), foi danificado e funcionários do comércio passaram a ser ameaçados. As informações são do Metrópoles.

Bruno e mais 20 atletas estavam em um restaurante, localizado em Bragança, no Pará, um dia antes do confronto entre Rio Branco-AC e Bragantino (PA), válido pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Momentos após a refeição, passaram mal e foram encaminhados para um hospital do município.

Segundo o site, moradores da cidade então, ao terem conhecimento da presença do goleiro condenado pela morte de Elisa Samúdio, passaram a atacar e ameaçar funcionários. O veículo de um dos donos foi apedrejado.

A assessoria do Rio Branco FC emitiu a seguinte nota: "Fomos informados, também, de que Alessandro e os funcionários do restaurante têm recebido ameaças anônimas pelas redes e por ligações telefônicas, bem como um ato de apedrejamento de um automóvel do dono. Afirmamos aqui o nosso repúdio a tais atos e a não compactuação com quaisquer ações feitas contra o estabelecimento e sua equipe. Prestamos e pedimos respeito ao @tropicosresto e a todos os trabalhadores do mesmo”.

A Polícia Civil investiga o caso e o time não fez acusações.