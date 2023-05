Carrasco do Corinthians jogava na 2ª divisão argentina até ano passado

Seu vínculo acabou em junho do ano passado e o Independiente Del Valle comprou o jogador com contrato que vai até o fim de 2026.

Ele pertencia ao Estudiantes de Caseros, pequeno time do país, que também disputa a segundona local. Díaz é formado na equipe sediada em Buenos Aires —que não tem ligação com o tradicional clube de La Plata.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lautaro Díaz, autor dos dois gols do Independiente Del Valle na vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians pela Libertadores, ganhou fama no futebol sul-americano há pouco tempo.

