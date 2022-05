Carlos Ancelotti rouba a cena em festa do Real Madrid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após golear o Espanyol por 4 a 0 e garantir o 35º título espanhol da história do clube, os jogadores do Real Madrid desfilaram em carro aberto pelas ruas de Madrid para celebrar a conquista com os torcedores, neste sábado (30). Quem roubou a cena durante os festejos foi o técnico Carlo Ancelotti.

O treinador italiano, que se tornou o único de sua profissão no mundo a conquistar as cinco principais ligas europeias -França, Espanha, Alemanha, Itália e Inglaterra-, dançou com jogadores brasileiros, tirou foto engraçadinha e deu até susto no grande destaque do time na competição, Karim Benzema.

Coube à conta oficial do Real Madrid no Twitter mostrar os principais momentos do treinador durante as festividades. Inspirado, Ancelotti imitou a coreografia de Militão e Vini Junior em determinado momento.

Outro vídeo, mostra mais um momento de descontração do treinador italiano, desta vez com Karim Benzema. Ancelotti cutuca o ombro do atacante e se esconde, como em uma brincadeira de criança, dando um pequeno susto no francês em seguida.

Em outro momento hilário, Carlo Ancelotti posou para foto com óculos escuros e um grande charuto ao lado de Vinicius Junior, Militão, Alaba e Rodrygo, em imagem compartilhada pelo atacante revelado pelo Flamengo nas redes sociais.