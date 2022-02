Carlos Alcaraz bate Diego Schwartzman e conquista Rio Open

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista espanhol Carlos Alcaraz, 18, venceu neste domingo (20) a final do Rio Open, disputada com Diego Schwartzman, 29, por 2 sets a 0, 6/4 e 6/2 e conquistou seu primeiro ATP-500.

Alcaraz vem sendo apontado como um possível sucessor de Rafael Nadal em razão da sua trajetória, que aponta uma carreira promissora.

As referências ao dono de 13 troféus de Roland Garros vêm de Toni Nadal, tio e técnico de Rafael durante grande parte de sua carreira.

Em artigo publicado no jornal El País em dezembro, Toni escreveu que "Carlos Alcaraz tornou-se, com o aval dos seus resultados e do seu jogo, não só a grande esperança do tênis espanhol, mas também o substituto natural de Rafael".

Alcaraz chegou à decisão depois de derrubar nas quartas de final Matteo Berrettini, o cabeça de chave número um do torneio, e Fabio Fognini nas semis.

Principal evento do circuito masculino na América do Sul, o torneio de nível ATP 500 teve início na segunda-feira (14) e foi realizado nas quadras do Jockey Club, no Rio de Janeiro.

Depois de a edição 2021 ter sido cancelada em razão da pandemia, a expectativa dos organizadores era voltar com a lista de jogadores mais atrativa dos oito anos de história da competição, mas nas semanas anteriores ao início do torneio houve duas baixas importantes.

Primeiro, o austríaco Dominic Thiem, campeão em 2017, vencedor do US Open em 2020 e ex-número 3 do mundo, desistiu por lesão.Em seguida, o torneio informou que não poderia mais contar com o argentino Juan Martín Del Potro, outro ex-número 3 e vencedor do US Open, em 2009.